Covid-19 को लेकर WHO का बड़ा बयान, कहा- विश्व में कहीं भी हर्ड इम्यूनिटी बनने की स्थिति नहीं, प्रभावी टीका ही कोरोना का एकमात्र समाधान

जेनेवा। कोरोना महामारी दुनियाभर में अपना कहर बरपा रही है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे लेकर सभी देशों को एक हकीकत से वाकिफ रहने के लिए कहा है। WHO ने कहा कि दुनिया अभी कहीं भी कोरोना वायरस के खिलाफ सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने जैसी स्थिति में नहीं है।

WHO ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए अभी भी एक प्रभारी वैक्सीन की जरूरत है जो कोरोना से लड़ने के लिए बेहद आवश्यक है। सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता (हर्ड इम्यूनिटी) विशेष तौर पर टीकाकरण के माध्यम से हासिल की जाती है और अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कम से कम 70 प्रतिशत आबादी में घातक विषाणु को शिकस्त देने वाली एंटीबॉडीज होनी चाहिए।

