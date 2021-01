चीन की हरकतों से परेशान हुआ WHO, कोविड-19 उत्पत्ति की जांच करने वाली टीम को अभी तक नहीं दी अनुमति

नई दिल्ली। चीन की हरकतों से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी परेशान है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम गेब्रिएसस ने कोरोना की उत्पत्ति की जांच के लिए चीन द्वारा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम को अनुमति में देरी किए जाने को लेकर निराशा जताई है।

चीन के जांच टीम को अनुमति नहीं देने की खबर ऐसे समय पर आई है जब पेइचिंग पर यह आरोप लगा है कि वह कोरोना वायरस को लेकर काफी कुछ छिपा रहा है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2019 के अंत‍िम दिनों में कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैल गया।

रॉयटर्स के मुताबिक गेब्रिएसस ने कहा कि 'वह इस बात से बहुत निराश हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने के लिए चीन ने अभी भी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम के प्रवेश को अधिकृत नहीं किया है।'

