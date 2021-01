कोरोना की जन्मकुंडली का पता लगाने के लिए वुहान पहुंची WHO की टीम

नई दिल्ली। WHO की 10 सदस्यीय की एक टीम गुरुवार को चीन के वुहान पहुंच गई है। वुहान से कोरोना वायरस कैसे फैला, यह टीम इस बात की जांच करेगी। यह टीम पता लगाएगी कि वुहान में किस जगह से यह वायरस फैला। बता दें कि शुरुआती आनाकानी और अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए चीन ने WHO की टीम को अपने यहां आने की अनुमति दी है। वुहान में ही 2019 के दिसंबर में इस जानलेवा वायरस के मामले सबसे पहले सामने आए थे। WHO की टीम में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, रूस, नीदरलैंड, कतर और वियतनाम के विशेषज्ञ शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार वायरस की वुहान में उत्पत्ति को लेकर व्यापक विचारों पर सवाल उठाने वाले बीजिंग ने 10 सदस्यीय विशेषज्ञों के दल को दौरे की अनुमति देने में काफी देरी किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (NHC) के उप प्रमुख जेंग यिशिन ने 9 जनवरी को मीडिया से कहा था कि वुहान में टीम के आने के वक्त पर अभी विचार किया जा रहा है। जेंग ने बताया कि चीन और WHO के बीच चार वीडियो कॉन्फ्रेंस में जांच के विशेष बंदोबस्त को लेकर सहमति बनी है। जांच करने आ रहे दल के साथ चीन के विशेषज्ञ भी वुहान जाएंगे। इससे पहले WHO के प्रमुख टेडरोस अधानोम गेब्रेयेसस ने विशेषज्ञों के दल को आवश्यक अनुमतियां नहीं देने पर बीजिंग की आलोचना की थी।

