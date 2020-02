VIDEO: चीन में फंसे छात्र ने कहा- पाक सरकार शर्म करो जो हमें मरने के लिए छोड़ा, भारत से कुछ सीखो

नई दिल्ली। चीन में सैंकड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले जानलेवा कोरोना वायरस ने भारत सहित कई देशों में हलचल मचा दी हैं। चीन में फंसे छात्रों और लोगों को अन्य देश अपने घर वापसी के लिए जुटे हुए हैं ताकि देशवासियों को इस भयंकर वायरस से सुरक्षित घर लाया जा सके। लेकिन चीन में फंसे एक पाकिस्तान छात्र ने वीडियो शेयर करते हुए भावुक अपील के साथ-साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा हैं और भारत से सीख लेने की अपील करता हुआ दिखाई दे रहा हैं। छात्र ने वीडियो में कहा की मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा नाम नदीम अबाज है।

यह खबर भी पढ़ें:​ IND vs NZ: भारत ने न्यूजीलैंड को 7 रनो से हराया, राहुल ने तोड़ा विराट का रिकॉर्ड

मैं यह वीडियो चीन के शहर वुहान से बना रहा हूं, ये बस हैं जो भारतीयों को लेने आई है। ये भारतीय दूतावास की तरफ से भेजी गई है। ये वुहान के विश्वविद्यालय में बस आई है जो इन्हें एयरपोर्ट लेकर जाएगी। वहां से इनको बाहर निकाला जाएगा। बांग्लादेश के नागरिक भी आज यहां से निकाले जाएंगे। छात्र ने कहा- एक हम हैं पाकिस्तानी जो यहां फंसे हुए हैं, जिनकी सरकार यह कहती है कि आप वहां पर ज़िंदा रहो, मरो.. कुछ भी हो, आप संक्रमित होते हो तो हो जाओ।

यह खबर भी पढ़ें:​ लखनऊ/ हिंदू महासभा अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, मॉर्निंग वॉक के दौरान सिर में मारी गोली

हम आपको न तो निकालेंगे और न मदद करेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान सरकार, कुछ सीखो भारत से। कुछ सीखो कि वह अपने लोगों का किस तरह ख्याल रखते हैं। गौरतलब हैं की चीन में जिस तरह से कोरोना वायरस फैला है भारत ने चीन के वुहान से भारत के नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। यह भी बता दें की भारत सरकार ने शनिवार को वुहान में रह रहे 324 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू कर उन्हें एअर इंडिया विमान से भारत वापस बुला लिया है।

Pathetic plight of Pakistani students stuck in Wuhan, China. Every Indian Muslim eager to bat for Pakistan must hear. pic.twitter.com/3EnFRP2djL