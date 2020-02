नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ट्रंप एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजने पर कुछ इशारे करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अमेरिका के एक नेता ने शेयर किया है।

वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप काले सूट और लाल टाई में नजर आ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रगान बजने के दौरान वह अपने हाथ कॉन्सर्टमास्टर की तरह हिलाते हुए नजर आ रहे हैं।

For someone who claims to be such a patriot (and who attacked NFL players protesting police brutality), it sure doesn’t seem like @realDonaldTrump has a lot of respect for the National Anthem. pic.twitter.com/VrPBx1HXzo