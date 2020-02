VIDEO: कोरोना से पीड़ित मरीज के हाल में हुआ सुधार तो यूं थिरके मेडिकल अटेंडेंट

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ने चीन समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। भारत समेत 29 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2715 हो गई है और इसके पुष्ट मामलों की संख्या 78,000 से अधिक पहुंच गई है।

#HeartwarmingMoments: Two medical workers dance ballet in front of a hospital in E China’s Anhui to celebrate the recovery of six more #COVID19 patients. pic.twitter.com/p27njb7evk