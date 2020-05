अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ‘क्रू डेमो-2’ मिशन सफल, दोनों एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ‘क्रू डेमो-2’ मिशन सफल रहा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेहेनकेन और डगलस हर्ले सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए हैं। भारतीय समयानुसार शनिवार रात करीब 1 बजे रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और यह 19 घंटे में अपने लक्ष्य तक पहुंचा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मिशन की लॉन्चिंग देखने स्पेस सेंटर गए थे। उन्होंने कहा कि इस लॉन्च के साथ बीते एक दशक की हमारी कोशिश औपचारिक तौर पर पूरी हुई। अमेरिकी के बुलंद उम्मीदों के नए युग की शुरुआत हुई है।

देश के पुराने नेताओं ने अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की कक्षा में भेजने के काम को दूसरे देशों की दया पर निर्भर रखा। अब और ऐसा नहीं होगा। दरअसल, अमेरिकी धरती से नौ साल बाद यह मानव मिशन भेजा गया है। इस मिशन को ‘क्रू डेमो-2’ और रॉकेट को ‘क्री ड्रैगन’ नाम दिया गया। 21 जुलाई 2011 के बाद पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा गया। स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिग अमेरिका के सबसे भरोसेमंद रॉकेट फॉल्कन-9 से की गई।

#WATCH SpaceX Falcon 9 rocket takes off with the SpaceX Crew Dragon spacecraft for International Space Station, with 2 NASA astronauts – Robert Behnken and Douglas Hurley. pic.twitter.com/83aXfAtK1d