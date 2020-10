भारत पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो, चीन से चल रहे विवाद पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका का रिश्ता अब काफी मजबूत होता जा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। केवल दो साल में तीसरी बार अमेरिका भारत के बीच टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन हो रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और 'टू प्लस टू' मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए सोमवार को भारत पहुंचे। पोम्पियो अपनी पत्नी के सुजेन के साथ दिल्ली आए हैं।

अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क टी. एस्पर भी भारत आएंगे। भारत का चीन के साथ जारी सीमा विवाद और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों से एक हफ्ते पहले वार्ता के तीसरे संस्करण में हिस्सा लेने दोनों नेता यहां आ रहे हैं। टू प्लस टू वार्ता मंगलवार को होगी। वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

मंत्रियों के बीच होनेवाली इस मीटिंग पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिर्फ दो सालों में तीसरी 'टू प्लस टू' मंत्री स्तरीय वार्ता यह दिखाती है कि दोनों देश राजनयिक और सुरक्षा उद्देश्यों पर बातचीत को प्रतिबद्ध हैं।

Wheels up for my trip to India, Sri Lanka, Maldives, and Indonesia. Grateful for the opportunity to connect with our partners to promote a shared vision for a free and open #IndoPacific composed of independent, strong, and prosperous nations. pic.twitter.com/IoaJvtsHZC