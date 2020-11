US Presidential Election: चुनावी नतीजों से पहले जो बिडेन किया बड़ा ऐलान, जिस काम को 77 दिन पहले ट्रंप किया था बंद, उसे करेंगे चालू

वॉशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों का सबको इंतजार है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बिडेन के बीच कांटे का मुकाबला है। सबकी नजरें इस बात पर है कि डोनाल्ड ट्रंप या जो बिडेन में से कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेगा। इस बीच नतीजों से पहले ही जो बाइडेन ने बड़ा एलान किया है. जो बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वह सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट डील में फिर शामिल होने का फैसला करेंगे।

पेरिस जलवायु समझौते को फिर से अपनाएंगे- बाइडेन

जो बाइडेन ने ट्वीट किया है, ''आज ट्रम्प प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ दिया है और ठीक 77 दिनों बाद अब बाइडेन प्रशासन इसे फिर से अपना लेगा.''

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2