अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव: ट्रंप की जीत के लिए तंत्र मंत्र का लिया जा रहा हैं सहारा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है वीडियो

डेस्क। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका मे नया राष्ट्रपति चुनने के लिए इलेक्टोरल वोटों की गिनती हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन अपने प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं। जो बाइडेन ने विश्वास व्यक्त किया है कि वह चुनाव जीतेंगे और 270 चुनावी वोटों की जादुई संख्या तक पहुंचने के लिए बैग में पर्याप्त राज्य होंगे।

लेकिन आज तीसरे दिन भी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति के सिंहासन पर कौन बैठेगा? अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अभी भी फंसा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने दावे हैं, तो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक भी क्लीयर विनर कोई नहीं है। अब ट्रंप की जीत के लिए अमेरिका में तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है।

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g