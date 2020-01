US विमानों को पाकिस्तानी एयरस्पेस ना इस्तेमाल करने की हिदायत

नई दिल्ली। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने अमेरिका की एयरलाइनों और उनके पायलटों को पाकिस्तानी एयर स्पेस में न उड़ान भरने की चेतावनी जारी है। एफएए ने कहा है कि 'चरमपंथी या आतंकवादी गतिविधियों' के कारण पाकिस्तानी एयर स्पेस में विमान उड़ाना जोखिम का काम है।

यह भी पढ़े: बगदाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला, 8 की मौत

United States warns its air carriers to avoid Pakistan airspace, it may be a risk & possible threat of attacks on US airlines (commercial&US state carrier) by Pakistan extremist & militant groups. pic.twitter.com/2lxcbljbPK