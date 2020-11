US Election Live: जो बिडेन राष्ट्रपति बनने के करीब, ट्वीट कर कहा, 'कोई भी लोकतंत्र को हमसे दूर नहीं ले जाएगी।

डेस्क। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका मे नया राष्ट्रपति चुनने के लिए इलेक्टोरल वोटों की गिनती हो रही है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बिडेन के बीच कांटे का मुकाबला है। सबकी नजरें इस बात पर है कि डोनाल्ड ट्रंप या जो बिडेन में से कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेगा।

No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.



America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen.