अमेरिका-ईरान तनाव के बीच तेहरान एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 3 मिनट बाद विमान क्रैश, 170 यात्रियों की मौत

यूक्रेन का विमान तेहरान में दुर्घटनाग्रस्त, 170 यात्रियों की मौत

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में यूक्रेन का एक यात्री विमान तेहरान में दुर्घटना का हो गया है। विमान में 170 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि यह दुर्घटना तकनीकी खामी की वजह से हुआ है। यूक्रेन के विमान ने इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। बताया जाता है कि विमान में 180 लोग सवार थे। यूक्रेनी विमान ने इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी।

