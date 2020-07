जलते अपार्टमेंट से 40 फीट की उचाई से कूदे 2 बच्चे, लोगों ने बॉल की तरह किया कैच, दोनों की बच गई जान

फ्रांस। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दिख रहा है कि एक बिल्डिंग में आग लगी है, उसी बिल्डिंग की तीसरी मंज़िल की एक खिड़की से दो बच्चे एक-एक करके नीचे कूद रहे हैं, और नीचे खड़े लोग उन्हें कैच करके बचा रहे हैं। ये वीडियो फ्रांस की ग्रेनोबल सिटी का है। फ्रांस के ग्रेनोबल शहर में एक जलते अपार्टमेंट में 40 फिट की ऊंचाई पर फंसे दो बच्चों को जिंदा बचा लिया गया। इनमें से एक की उम्र 3 साल और दूसरे की 10 साल है। उन्हें माता-पिता कमरे में बंद करके बाहर चले गए थे। इस बीच कुछ लोग उनकी चीख सुनकर अपार्टमेंट के नीचे पहुंचे और उन्हें कूदने को कहा। जैसे ही बच्चे ऊपर से कूदे, नीचे मुस्तैद लोगों ने उन्हें सावधानी से हाथों में थाम लिया।

जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में खड़े होकर रो रहे थे। इनमें से एक कह रहा था, ‘‘हमारे पास बाहर जाने के लिए चाबियां नहीं हैं।’’ इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। यूजर्स बच्चों को बचाने वालों की तारीफ कर रहे हैं।

बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे

बताया जा रहा हैं की बच्चों को बचाने वालों में शामिल रहे 25 साल के छात्र अतौमनी वालिद ने मीडिया से कहा, ‘‘मैं बच्चों की चीख सुनकर उन्हें बचाने पहुंचा। तब तक वहां कुछ और लोग भी पहुंच गए। सब ने मिलकर बच्चों को बचाने की तैयारी शुरू कर दी। उस समय अपार्टमेंट में आग लगी थी। बच्चों के फ्लैट की खिड़की से धुआं निकल रहा था। वे काफी डरे हुए थे और नीचे खड़े लोगों से मदद मांग रहे थे। पहले बड़े बच्चे ने अपने छोटे भाई को खिड़की से नीचे फेंका, इसके बाद वह खुद भी वहां से कूद गया। दोनों को नीचे खड़े लोगों ने कैच कर लिया।’’

Two brothers, ages 3 & 10 were saved from an apartment fire on Tuesday in the southeastern French city of Grenoble when they were dropped 33 feet & caught by their neighbors.

They only suffered from some smoke inhalation.



Now that's neighborly love! ❤ pic.twitter.com/sgN0erFFW5