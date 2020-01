ट्रंप ने 6 घंटे के भीतर ईरान को दी दूसरी बड़ी धमकी, कहा- अगर वे फिर से हमला करते हैं तो...

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 घंटे के भीतर ईरान को दूसरी बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, "उन्होंने (ईरान ने) हम पर हमला किया और हमने जवाबी कार्रवाई की। अगर वे फिर से हमला करते हैं, जो मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे ऐसा न करें, वरना हम उनके ऊपर पहले से कहीं ज्यादा बड़े हमले करेंगे।"

यह भी पढ़े: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, कहा- अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका उसके 52 ठिकानों को निशाना बनाएगा

US President Donald Trump: They (Iran) attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before. (File pic) pic.twitter.com/5t42XePWeK

उन्होंने आगे कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य उपकरणों पर केवल दो ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं। हम दुनिया में सबसे बड़े और सबसे अच्छे सैन्य ताकत हैं। अगर ईरान किसी अमेरिकी अड्डे, या किसी अमेरिकी पर हमला करता है, तो हम उस ब्रांड के कुछ नए खूबसूरत उपकरणों को उनके रास्ते भेजेंगे, और बिना किसी हिचकिचाहट के।"

यह भी पढ़े: अमेरिका को चुकानी होगी भारी कीमत: रूहानी

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!