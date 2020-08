इज़राइल में बन रहा हैं दुनिया का सबसे महंगा मास्क, कीमत इतनी की आप सोच भी नहीं सकते!

इज़राइल। वर्तमन समय में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इससे बचने के दुनियाभर के देश कोरोना वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। और इससे बचने के लिए WHO लगातार मास्क पहनने के लिए अपील कर रहा हैं इस बीच खबर आई हैं की इज़राइल में गहने बनाने वाली एक कम्पनी ने दावा किया है कि वह कोरोना वायरस के लिए दुनिया का सबसे महंगा मास्क बना रही है जिसकी कीमत 15 लाख डॉलर होगी। सोने के इस मास्क में हीरे भी लगे होंगे। डिजाइनर इस्साक लेवी ने बताया कि 18 कैरट सोने से बने इस मास्क में 3,600 काले तथा सफेद हीरे और एन99 फिल्टर लगा है। एक खरीददार की मांग पर इसे बनाया गया है।

An Israeli #jewelry company designed an 18-karat white gold #mask, fitted with 3,600 black and white diamonds and sporting a top-of-the-line N99 filter for a private buyer, said Yvel company owner Isaac Levy according to the AP.https://t.co/eo6xNCe8LW