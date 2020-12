अंतरिक्ष में पहली बार उगाई गई मूली की फसल, नासा ने बताया कैसा किया गया ये कारनामा

नई दिल्ली। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने मूली की फसल उगाई है। यह पहली बार है जब इस तरह की फसल अंतरिक्ष में उगाई गई है। अब इस मूली को अगले साल यानी 2021 में धरती पर लाया जाएगा। नासा की अंतरिक्षयात्री और फ्लाइट इंजीनियर केट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाई गई मूली की फसल काटी है। केट ने मूली के 20 पौधों को पैक कर के 2021 में पृथ्वी पर लाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है।

दरअसल, नासा ने ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी दी है। नासा ने इस एक्सपेरिमेंट का नाम प्लांट हेबिटेट-02 रखा है। मूली को स्पेस स्टेशन में उगाने के लिए इसलिए चुना क्योंकि वैज्ञानिकों को विश्वास था कि यह 27 दिन में पूरी तरह तैयार हो जाएगी। मूली की इस फसल में पोषक तत्व भी हैं और यह खाने लायक भी है।

