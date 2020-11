अफगानिस्तान की राजधानी में आतंकी हमला, दागे गए 14 बम-रॉकेट, 3 की मौत और कई घायल

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज सुबह आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में आतंकवादियों ने 14 रॉकेट दागे। ये रॉकेट डिस्ट्रिक्ट 10 के रिहायशी इलाकों चाहर क़ला पावर टावर, ताहेरी अले, नेमत प्लाजा, सलाम यूनिवर्सिटी के पास, गोलसोर्ख क्रॉसरोड्स, डिस्ट्रिक्ट 4 के सदरत क्रॉसरोड्स, पब्लिक गार्डन ब्रिज और नेशनल आर्काइव्स के पास स्पिन जार रोड पर दागे गए।

ये धमाके शहर के बीचों बीच स्थित घनी आबादी वाले ग्रीन जोन और उत्तरी इलाके में हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले में तीन लोगों की मौत हो गई है, वहीं 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।

Three people were killed and 11 more were wounded as 14 rockets landed in various parts of Kabul today morning, the Interior Ministry said: TOLONews https://t.co/00U3hIA3As