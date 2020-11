गर्व की बात/ अमेरिका के बैंकों को पछाड़कर Twitter पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बना RBI

नई दिल्‍ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के ट्विटर पर ‘फॉलोअर्स’ की संख्या 10 लाख पार कर गई है। आरबीआई यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक है।

रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि ‘रिजर्व बैंक के ट्विटर खाते पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। इसके लिए रिजर्व बैंक में मेरे सभी सहयोगियों को बधाई।’ ज्ञात हो कि चालू वित्त वर्ष में 2.5 लाख फॉलोअर्स रिजर्व बैंक के ट्विटर हैंडल से जुड़े हैं।

RBI Twitter account reaches one million followers today. A new milestone. Congratulations to all my colleagues in RBI.