राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, कहा- अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका उसके 52 ठिकानों को निशाना बनाएगा

नई दिल्ली। ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले कुद्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हवाई हमले के मौत के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका उसके 52 ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस बीच कई देशों ने ईरान और अमेरिका से संयम बरतने की अपील की है।

....hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have.....