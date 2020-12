PM नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने 'लीजन ऑफ मेरिट' से किया सम्मानित

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व हेतु अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान 'लीजन ऑफ मेरिट' से नवाजा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी. ओ.ब्रायन ने यह सूचना प्रदान की। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने मोदी की तरफ से सम्मान स्वीकार किया।

बता दें कि 'लीजन ऑफ मेरिट' अमेरिका का सबसे सम्मानित अवॉर्ड में से एक है, जो किसी अमेरिकी सेना के अधिकारी, देश के लिए कुछ बेहतरीन करने वाले शख्स या किसी दूसरे देश के प्रमुख को प्रदान किया जाता है।

“President @realDonaldTrump presented the Legion of Merit to Indian Prime Minister Narendra Modi for his leadership in elevating the U.S.-India strategic partnership. Ambassador @SandhuTaranjitS accepted the medal on behalf of Prime Minister Modi.” –NSA Robert C. O’Brien pic.twitter.com/QhOjTROdCC