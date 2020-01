पाकिस्तान ने लॉन्च की परमाणु सक्षम बैलेस्टिक मिसाइल Ghaznavi

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने गुरुवार को बैलिस्टिक मिसाइल 'गजनवी' का सफल परीक्षण किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में यह जानकारी दी।

सेना की मीडिया शाखा ने बताया कि यह मिसाइल 290km के सीमा तक कई तरह के युद्धक प्रक्षेपास्त्र ले जाने में सक्षम है। सेना की मीडिया इकाई 'इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' (आईएसपीआर) ने एक बयान में कहा, ''प्रशिक्षण प्ररीक्षण आर्मी स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास का हिस्सा था जिसका उद्देश्य दिन और रात में संचालन तैयारी प्रक्रिया का अभ्यास करना था।"

