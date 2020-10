पाकिस्तान के ग्वादर में 14 सुरक्षा बलों की मौत, बलोच रजी अजोय संगर ने ली हमले की जिम्मेदारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के ग्वादर में ओरमारा के निकट तटीय (कोस्टल) हाईवे पर गुरुवार की रात ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओजीडीसीएल) के कर्मचारियों को लेकर जा रहे सुरक्षा बलों पर हुए हमले में 14 जवानों की मौत हो गई।

यह हमला 15 अक्टूबर की रात 12:00 बजे के करीब उस समय हुआ जब ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओजीडीसीएल) के कर्मचारियों का काफिला ग्वादर से कराची जा रहा था। इसके साथ सुरक्षा के लिहाज से जवानों का भी काफिला था। इस हमले में 14 जवानों की मौत हो गई जिनमें दो 133 डब्ल्यूडीएस के, पांच 128 डब्ल्यूएएम के और सात एफसीएसएस के जवान हैं। ओजीडीसीएल के कर्मचारी सुरक्षित हैं।

Six Pakistani paramilitary troops were killed in Gawadar District in Balochistan on Thursday when rockets fired by gunmen hit their vehicle, Pak interior minister Ijaz Shah has confirmed. Local officials have put the number high & say up to 14 soldiers were killed in the attack. pic.twitter.com/CXDvrjYKSk