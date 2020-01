पाकिस्तान/ माता रानी के हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़, पवित्र मूर्ति और ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया

नई दिल्ली। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले के बाद एक और हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाकर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया हैं। पाक के सिंध प्रांत में एक मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। सूत्रों के मुताबिक, सिंध प्रांत में माता रानी भातियानी मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और धार्मिक ग्रंथ को नुकसान पहुंचाया गया हैं। ज्ञात हो कुछ दिन पहले ही ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुई पत्थरबाजी की निंदा पूरी दुनिया में हुई थी।

पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार नायला इनायत ने इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा- ''सिंध में अब एक और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। थारपरकर के चाचरो में भीड़ ने माता रानी भातियानी मंदिर में पवित्र मूर्ति और ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया''। आपको यह भी बता दें की भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाने इमरान खान इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।

Yet another Hindu temple vandalised in Sindh. The statue and holy scriptures desecrated as a mob attacked the temple of Mata Rani Bhatiyani in Chachro, Tharparkar. pic.twitter.com/VrKXpi8btd