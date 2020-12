एक बार फिर चीन ने चांद पर उतारा यान, 44 साल में जो कभी नहीं हुआ उसे करना चाहता है 'ड्रैगन', जानें क्या है इस मिशन का मकसद

डेस्क। चीन का अंतरिक्षयान चांग ई-5 मंगलवार को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। चीन की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह अंतरिक्षयान चंद्रमा की सतह पर पूर्व निर्धारित जगह के बिलकुल पास उतरा है। चीन की ओर से इस मिशन को 24 नवंबर को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के जरिए चीन की कोशिश चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को धरती पर लाने की है।

सूत्रों के मुताबिक चीन इस मिशन के जरिए चांद से 2 किलो नमूने एकत्र करेगा। ये नमूने चांद के उस हिस्से से लिए जाएंगे जहां पूर्व में कभी कोई यान नहीं गया है। चांद के जिस हिस्से से चीन नमूने इकट्ठा करेगा उसे 'ओसन ऑफ स्टॉर्म्स' कहा जाता है। अगर चीन यहां से नमूने एकत्र कर धरती पर लाने में कामयाब रहा तो अमेरिका और रूस के बाद वो ऐसा करने वाला तीसरा देश बनेगा।

44 साल बाद चीन से कुछ नमूने धरती पर लाए जाएंगे

जानकारी के अनुसार चंद्रमा की सतह से अगर नमूने सफलतापूर्वक चीन लाने में कामयाब रहा तो 44 साल बाद ये इस तरह की पहली उपलब्धि होगी। इससे पहले आखिरी बार रूस का लूना-24 मिशन 22 अगस्त 1976 को चांद की सतह पर उतरा था। लूना अपने साथ चांद से उस समय 200 ग्राम मिट्टी लेकर लौटा था।

