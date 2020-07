अब कनाडा में उठा लद्दाख मुद्दा, चीन के खिलाफ भारतीय लोगों के साथ शामिल हुए कई देशों के नागरिक

टोरंटो। कोरोना वायरस की महामारी के विश्वभर में फैलने के बाद से ही अलग-अलग कारणों के बीच चीन के खिलाफ आवाज तेज़ हुई है। इसी बीच अब कनाडा के टोरंटो में सोमवार को भारतीय समुदाय के साथ मिलकर कई देशों के लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

आपको बता दें कि टोरंटो में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर कम्युनिस्ट चीनी शासन के खिलाफ रविवार को अलग-अलग बैकग्राउंड से आए सौ से अधिक टोरॉन्टोनियों ने विरोध प्रदर्शन किया। चीन के खिलाफ बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से तिब्बत और हांगकांग को मुक्त करने का आग्रह किया और लद्दाख में चीनी आक्रमण का भी विरोध किया।

उन्होंने कनाडा सरकार से कनाडा में चीनी सामानों का बहिष्कार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने दो कनाडाई लोगों को रिहा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से हस्तक्षेप करने को कहा, जिन्हें चीन सरकार ने बंधक बना रखा है।

इस दौरान उन्होंने उइगरों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ भी आवाज उठाई। ईरान की तरफ से चीन को बेचने से ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने आवाज उठाई। इस विरोध प्रदर्शन में तिब्बती और वियतनामी प्रवासी भी शामिल हुए। सभी प्रदर्शनकारियों ने कनाडा सरकार से चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवाज को बुलंद करने की मांग की।

आपको बता दें कि बॉर्डर पर विवाद और 20 जवानों की शहादत के बाद से ही भारतीय लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। भारत के अलग-अलग शहरों में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, साथ ही चीनी सामान का बायकॉट करने की बात सामने आई थी।

Canada: People from Toronto, members of Iranian diaspora, members of Tibetan and Vietnamese communities & members of Indian diaspora yesterday protested against Communist Party of China (the ruling political party in China), outside Chinese Consulate in Toronto. pic.twitter.com/qh9UXbSonm