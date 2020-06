भारत-चीन सीमा विवाद LIVE/झड़प में चीनी यूनिट के कमांडिंग अफसर समेत 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत, 4 हिंदुस्तानी जवानों की हालत गंभीर

लद्दाख। लद्दाख की गालवन घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में सूत्रों के मुताबिक बुधवार को चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जिनमें यूनिट का कमांडिंग अफसर भी शामिल है। यह अफसर उसी चीनी यूनिट का था, जिसने हिंदुस्तानी जवानों के साथ हिंसक झड़प की।

वहीं, इस झड़प में भारत के 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले 15-16 जून की दरमियानी रात को गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के कमांडिंग अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए थे और 135 जख्मी हैं। इस पर दुख जताते हुए पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और रेसलर बजरंग पूनिया समेत खेल जगत के कई दिग्गजों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

Heartfelt condolences to Col. Santosh Babu who made the Supreme Sacrifice in action at the#GalwanValley . At a time, when the world is dealing with a serious pandemic, this is the last thing we need. I hope Cheeni sudhar jaayein. pic.twitter.com/PlvE9WStEY