अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने दागीं मिसाइलें, 80 लोगों की मौत, ट्रंप ने बुलाई सुरक्षा बैठक

नई दिल्ली। ईरान ने बुधवार सुबह इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। बताया गया है कि ईरान ने इराक के अनबर प्रांत में स्थित ऐन अल-असद बेस और इरबिल में एक ग्रीन जोन (अमेरिकी सैन्य ठिकानों) पर 15 बैलिस्टिक मिसाइल दागीं। ईरान ने दावा किया है कि इराक में उसके द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमले में कम से कम 80 लोग मारे गए है। इसमें 20 जवान भी शामिल हैं।

यह भी पढ़े: अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले में 80 लोग मारे गए, 20 जवान भी शामिल

ईरान की समाचार एजेंसी आईएसएनए के मुताबिक, आज सुबह, (ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड) के साहसी लड़ाकों ने 'ओह जाहरा' कोड के साथ आतंकवादी अड्डे और आक्रामक अमेरिकी फोर्सेज 'एन अल असद' पर मिसाइलें दाग कर ऑपरेशन शहीद सुलेमानी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। एबीसी न्यूज ने बताया कि एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि इराक में कई अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के अंदर से 'बैलिस्टिक मिसाइलों' को दागा गया, जिसमें उत्तरी इराक में एरबिल और पश्चिमी इराक में अल असद एयर बेस शामिल हैं।

यह भी पढ़े: ईरान से युद्ध के मामले में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप देंगे कानूनी आदेश : एस्पर

#WATCH: Iran launched over a dozen ballistic missiles at 5:30 p.m. (EST) on January 7 and targeted at least two Iraqi military bases hosting US military and coalition personnel at Al-Assad and Irbil, in Iraq. pic.twitter.com/xQkf9lG6AP