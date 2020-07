भारत-चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता आज पूर्वी लद्दाख के चुशुल में शुरू

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता आज पूर्वी लद्दाख के चुशुल में शुरू हुई है, जहां वे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों सेनाओं के बीच दूसरे चरण के डिसएंजेगमेंट पर चर्चा करेंगे।

Corps Commander level talks between India and China have started in Chushul, Eastern Ladakh today, where they will discuss the second phase of disengagement between the two armies on the Line of Actual Control: Indian Army officials pic.twitter.com/vTrpzfPKum