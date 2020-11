सीमा पर जारी तनाव के बीच समुद्र में और शक्तिशाली हुआ भारत, चीन पर निगरानी के लिए भारतीय नौसेना को अमेरिका से मिला ये खास विमान

नई दिल्‍ली। चीन से LAC पर जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना को बुधवार को अमेरिका के साथ हुए 1.1 अरब अमेरिकी डालर के रक्षा समझौते के तहत मिलने वाले चार पोसायडन 8आई (P-8I) सामुद्रिक निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान में से एक विमान मिल गया है। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है।

यह विमान चीन की सामुद्रिक गतिविधियों पर निगरानी रखेगा। सूत्रों ने बताया कि विमान अत्याधुनिक सेंसरों से लैस है और यह विमान गोवा स्थित महत्वपूर्ण नेवल बेस आईएनएस हंस पर बुधवार सुबह उतरा। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही आठ पी-8 आई विमान हैं जिन्हें हिंद महासागर में चीन के पोतों और पनडुब्बी पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया है। यह विमान अब चीन और पाकिस्‍तान की मुश्किलें बढ़ा देगा।

