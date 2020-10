भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक में फिर लगाई लताड़, बांटने की राजनीति को लेकर कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार को गुटनिरपेक्ष देशों आंदोलन के सदस्य देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रलाप पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस मंच का उपयोग किसी सदस्य को दूसरे देश के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने के लिए नहीं करना चाहिए। इससे मंच कमजोर होगा और वैश्विक नेतृत्व की क्षमता खो देगा।

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने संयुक्त राष्ट्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में कहा कि किसी देश को बैठक के एजेंडे के बाहर के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए भारत विरोधी प्रलाप किया था।

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि गुटनिरपेक्ष देशों के समूह में वर्तमान समय की वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ सहयोग से जुड़े हुए मुख्य मुद्दों पर नेतृत्व करने की क्षमता है। ऐसे में एकजुटता की बजाय बांटने वाले मुद्दे उठाने से हम कमजोर हो जाएंगे और वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं निभा पाएंगे।

Minister of State for External Affairs Shri. V. Muraleedharan @VMBJP delivered India's statement at the Ministerial Meeting of the Non Aligned Movement on Sidelines of 75th UNGA ⤵️ pic.twitter.com/hi22qYG810