अमेरिका में जगह-जगह आगजनी और लूटपाट, ट्रंप बोले- उतार रहा हूं हथियारों से लैस सेना, वो करेंगे सब ठीक

नई दिल्ली। अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से अमेरिका जल रहा है। कई बड़े शहरों से लूटपाट, दंगे और आगजनी की खबरें आ रही हैं। हालात नियंत्रण से बाहर निकलते देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मिलिट्री को उतारने का फैसला किया है।

What happened in Washington, DC last night was a total disgrace. As we speak, I'm dispatching thousands & thousands of heavily armed soldiers, military personnel & law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults & wanton destruction of property: US Pres pic.twitter.com/cnvh80dhHh

ट्रंप ने कहा, मैंने इस देश के कानून को सबसे ऊपर रखने की शपथ ली थी और मैं अब बिल्कुल वही करने वाला हूं। रविवार (31 मई) रात वॉशिंगटन डीसी में जो कुछ हुआ वह बेहद गलत था। मैं हजारों की संख्या में हथियारों से लैस सेना के जवानों को उतार रहा हूं। इनका काम दंगा, आगजनी, लूट और मासूम लोगों पर हमले की घटनाओं पर लगाम लगाना होगा। हम भीड़ को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर के धरना और दंगा करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। मैं 1807 अधिनियम के तहत दंगा प्रभावित इलाके में सैनिकों को तैनात करने की अनुमति देता है।'

If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents then I will deploy the United States Military and quickly solve the problem for them: US President Donald Trump https://t.co/CHyldDkEj9