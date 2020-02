तुर्की के राष्ट्रपति के ड्राइवर बने इमरान खान, लोग पूछ रहे - धंधा बदल लिया क्या

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फिर अपनी ड्राइविंग के लिए चर्चा में हैं। बता दें कि गुरुवार को तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खुद नूर खान एयरबेस उन्हें रिसीव करने पहुंचे। एर्दोगान के साथ उनकी पत्नी एमीन एर्दोगान भी आई हैं।

गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद सब चौंक गए जब इमरान खान ने खुद ही उनकी गाड़ी ड्राइव करने का फैसला किया। इमरान खान उन्हें लेकर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के घर पहुंचे। वहीं अब तुर्की को रिझाने की कोशिशों पर सोशल मीडिया लहालोट है। ट्वीटर पर एक पत्रकार लिखती हैं कि इमरान को धंधा ही बदल लेना चाहिए। वो बेहतर शोफर हो सकते हैं।

Imran Khan has a bright future as chauffeur so there is still some hope for what he can do after he finishes https://t.co/UJaQXFn1UU