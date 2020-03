Corona virus से प्रभावित लोगों, व्यवसायों और स्कूलों की मदद के लिए Google ने उठाया ये कदम, आप भी जानिए

नई दिल्ली । कोरोना वायरस से दुनियाभर में करीब तीन हज़ार से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर मौतें चीन में हुई हैं। चीन के वुहान शहर से फैली यह बीमारी दुनिया भर में तबाही मचा रही है। वही अब इस बीमारी से प्रभावित लोगों, व्यवसायों और स्कूलों की मदद के लिए गूगल ने एक खास पहल की है।

गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वह अपने एडवांस्ड हैंगआउट मीट वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग कैपबिलिटीज को मुफ्त में सभी जी सूट ग्राहकों तक पहुंचाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने मंगलवार को एक ट्वीट में इस पहल की घोषणा की है।

We want to help businesses and schools impacted by COVID-19 stay connected: starting this week, we'll roll out free access to our advanced Hangouts Meet video-conferencing capabilities through July 1, 2020 to all G Suite customers globally. https://t.co/OWWF7s5jjR