2020 का पहला सूर्य ग्रहण/ देश दुनिया से आ रही है सूर्यग्रहण को LIVE तस्वीरें, देखें

नई दिल्ली। 2020 का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी साल के सबसे बड़े दिन 21 जून रविवार को शुरू हो चुका है। इस दौरान आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा। 3 घंटा 34 मिनट तक सूर्य ग्रहण रहेगा। रायपुर में ग्रहण का स्पर्श कल सुबह 10:25 पर प्रारंभ होगा। सूतक काल में भगवान की पूजा, मंदिरों में प्रवेश एवं शुभ कार्य वर्जित रहते है। इस ग्रहण का मध्य 12:10 के आसपास रहेगा, जिसमें सूर्य एक वलय/फायर रिंग/चूड़ामणि के रूप में नजर आएगा। आज भारत में लखनऊ, पटना, जयपुर, दिल्ली, भोपाल, देहरादून और चंडीगढ़ यानी उत्तर भारत के लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण देख पाएंगे। जिनके इलाके में बारिश या बादल हों वे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी सूर्य ग्रहण के नजारे का आनंद ले सकते हैं।

सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से देखने की सलाह नहीं दी जाती, पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र व मिथुन राशि में होगा। ग्रहण का मध्य दोपहर 12:10 बजे मोक्ष काल दोपहर 1:59 मिनट बजे होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक शनिवार की रात 10:25 से लगा है। जो ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। ग्रहण काल में ध्यान, मंत्र, स्त्रोत, पाठ मंत्र सिद्धि, तीर्थ स्नान, कीर्तन व दान करना चाहिए। मोक्ष के बाद पुण्य स्नान करने का फल प्राप्त होता है। सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य से काफी हानिकारक सोलर रेडिएशन निकलते हैं जिससे कि आंखों के नाजुक टिशू डैमेज हो जाते हैं और आंखों को जबरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। देहरादून में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। यहां आसमान में कंगन जैसी आकृति नजर आई।

आपको बता दें कि वलयाकार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चांद पृथ्वी से बेहद दूर रहने हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरह से आ जाता है। जिससे चांद सूर्य की आधे से ज्यादा रोशनी को रोक लेता है, देश- विदेश के अलग शहरों से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आ रही है। आप भी देखें..

नेपाल के काठमांडू में दिखा ऐसा दिखा ग्रहण

नेपाल के बीपी कोइराला स्मारक, तारामंडल वेधशाला और विज्ञान संग्रहालय विकास बोर्ड के अनुसार सूर्य ग्रहण आज सुबह 10:52 बजे से लेकर दोपहर 2:32 बजे तक दिखाई देगा।

#SolarEclipse2020 as seen in Kathmandu of Nepal.



As per Nepal's BP Koirala Memorial, Planetarium Observatory and Science Museum Development Board the solar eclipse will be visible from 10:52 am to 2:32 pm today. pic.twitter.com/4peHmaoVyB — ANI (@ANI) June 21, 2020

पंजाब में ऐसा दिख रहा ग्रहण

पंजाब के अमृतसर के आसमान में आज इस तरह सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। रहण देखने के लिए लोग विशेष चश्में का प्रयोग किए। ग्रहण के कारण दिन में शाम जैसा नजारा दिखाई दे रहा है।

Punjab: #SolarEclipse2020 as seen in the skies of Amritsar today. pic.twitter.com/usRHFtjlgP — ANI (@ANI) June 21, 2020

पाकिस्तान के कराची में सूर्य ग्रहण दिखा। पाकिस्तान के मौसम विभाग के अनुसार, सूर्य ग्रहण(स्थानीय समयानुसार) सुबह 8:46 बजे से शुरू होकर दोपहर 2:34 बजे तक रहेगा। लोगों ने सूर्य ग्रहण का दीदार किया।

#SolarEclipse2020 as seen in Karachi of Pakistan.



As per Pakistan Meteorological Department, the solar eclipse, which began at 8:46 am local time, will end at 2:34 pm with the greatest eclipse occurring at 11:40 am. pic.twitter.com/ZW2SRDESSe — ANI (@ANI) June 21, 2020

जम्मू-कश्मीर में ऐसा दिख रहा है सूर्य ग्रहण

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सूर्य ग्रहण लग चुका है। तस्वीरें भी सामने आने लगी है। इस समय आसमान में ऐसा दिख रहा है ग्रहण।

#WATCH Jammu and Kashmir: Jammu witnesses #SolarEclipse2020



It will start at 9:15 AM and will be visible until 3:04 PM. The maximum eclipse will take place at 12:10 IST. It will be visible from Asia, Africa, the Pacific, the Indian Ocean, parts of Europe and Australia. pic.twitter.com/hewOopYiCY — ANI (@ANI) June 21, 2020

राजस्‍थान में सूर्यग्रहण का नजारा

राजस्‍थान में सूर्यग्रहण का नजारा कुछ इस प्रकार का दिखा। जयपुर में आसमान में इस तरह दिखाई दे रहा है सूर्य ग्रहण।

राजधानी दिल्ली में ऐसा दिख रहा है सूर्य ग्रहण

Delhi: #SolarEclipse2020 as seen in the skies of the national capital today.



The solar eclipse will be visible until 3:04 PM. The maximum eclipse will take place at 12:10 IST. It will be visible from Asia, Africa, the Pacific, the Indian Ocean, parts of Europe and Australia. pic.twitter.com/tJNM01YwGx — ANI (@ANI) June 21, 2020

गुजरात के गांधीनगर में सूर्यग्रहण का नजारा

गुजरात के गांधीनगर में सूर्यग्रहण का नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है। यहां सूर्य का नजारा नारंगी रंग का दिख रहा है। लोग ग्रहण देखने के लिए पूरी तैयारी किए हुए हैं।

Gujarat: #SolarEclipse2020 seen in the skies of Gandhinagar.



The solar eclipse will be visible until 1:32 PM with maximum visibility of the eclipse at 11:42 IST. It will be visible from Asia, Africa, the Pacific, the Indian Ocean, parts of Europe and Australia. pic.twitter.com/Lp0xs53JoF — ANI (@ANI) June 21, 2020

हरियाणा में सूर्यग्रहण का नजारा

कुरुक्षेत्र में ग्रहण अपने चरम के करीब है और पैनोरामा में इसका प्रसारण किया जा रहा है। धर्मनगरी में ब्रह्म सरोवर पर तीर्थ पुरोहित और देश भर से आए संत धार्मिक अनुष्‍ठान व यज्ञ कर रहे हैं।