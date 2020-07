दुनिया की जानी-मानी हस्तियां बराक ओबामा, बिल गेट्स, आईफोन कंपनी एपल, समेत कई सेलेब्रिटी के अकाउंट हैक, हैकर्स ने क्रिप्टोकरंसी बिटकॉइन भेजने के नाम पर दिया झांसा

डेस्क। दुनिया की नामी हस्तियां, सेलेब्रिटी, मशहूर कारोबारी कंपनियों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिए गए है। जिनके ट्विटर अकाउंट हैक हुए हैं, आईफोन कंपनी एपल, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई नामी हस्तियों और कंपनियां शामिल हैं। हैकर्स ने क्रिप्टोकरंसी बिटकॉइन भेजने के नाम पर फ्रॉड करने के लिए बड़े लोगों के नाम का सहारा लिया। इन लोगों के अकाउंट से हैकर्स ने पोस्ट किए कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं। आप 30 मिनट के अंदर हमें जितनी वैल्यू के बिटकॉइन भेजेंगे, हम उससे दोगुनी वैल्यू के आपको लौटा देंगे।

Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Kanye West, Uber, Apple and other high profile accounts were hacked by Bitcoin scammers. pic.twitter.com/9WAtTjFJMj — Pop Crave (@PopCrave) July 15, 2020

जानकारी के अनुसार कैब कंपनी उबर, अरबपति निवेशक वॉरेन बफे, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन और मीडिया सेलेब्रिटी किम कर्दाशियां वेस्ट समेत दूसरे नामी लोगों के ट्विटर अकाउंट भी हैक किए गए हैं।

1.16 लाख डॉलर के बिटकॉइन फर्जी खाते में भेजे गए

जानकारी के अनुसार, क्रिप्टोकरंसी ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर करने वाली साइट ब्लॉकचेन डॉट कॉम के मुताबिक फ्रॉड का पता चलने से पहले लोग 1.16 लाख डॉलर की वैल्यू के बिटकॉइन उस फर्जी खाते में भेज चुके थे, जिसका लिंक हैक किए गए अकाउंट्स के जरिए शेयर किया गया था।

हैक किए गए अकाउंट ट्विटर ने डिसेबल किए

ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने कहा है कि यह मुश्किल वक्त है। हम जांच कर रहे हैं। जब एकदम साफ हो जाएगा कि यह कैसे हुआ तो आपसे जानकारी शेयर करेंगे।ट्विटर ने हैक किए अकाउंट्स डिसेबल कर फर्जी ट्वीट हटा दिए हैं।

क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज ने लोगों को अलर्ट किया

जेमिनि एक्सचेंज के को-फाउंडर कैमरॉन विंकलेवोस ने अपने ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट से कहा कि यह घोटाला है, इसके झांसे में नहीं आएं। लेकिन अभी तक इन जानी-मानी हस्तियों के ट्विटर अकाउंटर को निशाना बनाने वाले हैकर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना पर ट्विटर का कहना है कि हमें कई एकाउंट्स के हाईजैक होने की जानकारी मिली है, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर किस कमी की वजह से इतने बड़ी हस्तियों के भी ट्विटर अकाउंट हैक हो गए?

पिछले साल जैक डॉर्सी का अकाउंट भी हैक हुआ था

मार्च 2017 में हैकर्स ने एमनेस्टी इंटरनेशनल, द फ्रेंच इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री और बीबीसी की नॉर्थ अमेरिका सर्विस के ट्विटर अकाउंट हाईजैक कर लिए थे। पिछले साल अगस्त में ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का अकाउंट हैक कर जातिवाद और नफरत फैलाने वाले पोस्ट किए गए थे।

