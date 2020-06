कोरोना के बीच कांगो में इबोला वायरस ने दी दस्तक, चार लोगों की मौत

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर अभी रुका भी नहीं है कि इसी बीच कांगो में इबोला वायरस ने दस्तक दे दी है। स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार कांगो इबोला के छह नए मामले सामने आए हैं, इनमें से चार की मौत हो गई है।

बतादें कि अफ्रीका में कोरोना वायरस के अब तक डेढ़ लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं छह हजार से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। अफ्रीका पहले से ही भुखमरी, टिड्डी प्लेग, खसराजैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में नई बीमारी सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है।

Authorities in Congo announced a new Ebola outbreak in the western city of Mbandaka on Monday, adding to another epidemic of the virus that has raged in the east since 2018. Six cases have been detected, four of which have died in the city: Reuters