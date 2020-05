डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- G7 सम्मेलन सितंबर माह तक टालने जा रहा हूं, पहले भारत को आमंत्रित करूंगा

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह जी-7 सम्मेलन को टाल रहे हैं और इससे इतर अन्य देशों आमंत्रित करेंगे। जी-7 सम्मेलन को आगामी सितंबर माह तक टालने जा रहा हूं। इसकी जगह मैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को बैठक के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं।

US President Donald Trump is postponing the G7 summit to September. He also says he wants to invite India, Australia, Russia, and South Korea to the meeting: US Media https://t.co/EDbjizijxu