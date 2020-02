स्वदेश लौटे डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे से बहुत खुश, कहा- India was great

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वदेश (अमेरिका) लौट चुके हैं। वह भारत के दौरे से बहुत खुश हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान शख्स हैं। भारत एक आश्चर्यजनक देश है, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। हमने बहुत एनज्वॉय किया।'

उन्होंने कहा कि रिश्तों के मामले में बहुत प्रगति हुई है। भारत के साथ अब हमारे असाधारण संबंध हैं। हम भारत के साथ बहुत व्यापार कर रहे हैं। वे अरबों डॉलर अमेरिका भेज रहे हैं।

Just landed. India was great, trip very successful. Heading to the White House. Meetings and calls scheduled today. @CDCgov, @SecAzar and all doing a great job with respect to Coronavirus! Briefing this afternoon.