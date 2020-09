डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर PM मोदी की तारीफों के पुल, भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर दिया बड़ा बयान

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और उन्हें अपना अच्छा दोस्त और महान नेता बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में भी मदद की पेशकश की।

ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिमी हिमालय से गुजरने वाली पर्वत सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने में अमेरिका मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि "हम चीन और भारत के संबंध में मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम इसमें शामिल होना और मदद करना पसंद करेंगे।"

We've great support from India & PM Modi. I think Indian people would be voting for Trump. I also went to India just prior to pandemic...People are so incredible...you got a great leader & he's a great person: US President Trump on if he thinks Indian-Americans will vote for him pic.twitter.com/RwSFCteaAl

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत दर्ज करने के लिए जोर-शोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं। भारतीय-अमेरिकी समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे है। शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं और वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रम्प ने भारतीय समुदाय से कहा, 'आपको एक महान नेता मिला है और आपको एक महान व्यक्ति मिला है।'

भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर ट्रंप ने कहा कि अभी बहुत ही खराब स्थिति है। हम तनाव कम करने के लिए चीन और भारत के संबंध में मदद के लिए तैयार हैं। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम इसमें शामिल होना चाहेंगे और दोनों देशों की मदद करना पसंद करेंगे। हम दोनों देशों से इस बारे में बात कर रहे हैं।

China at this point is the nation you should be talking about much more so than Russia because the things that China is doing are far worse. Look at what happened with the China virus, look at what they have done to 188 countries all over the world: US President Donald Trump pic.twitter.com/b1osJGZwGS