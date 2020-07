Coronavirus: अमेरिका में पिछले 24 घंटे में मिले 76,570 नए संक्रमित, 1225 की हुई मौत

नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी से इन दिनों पूरी दुनिया जूझ रही हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक, दुनिया भर में अबतक कुल एक करोड़ 56 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जबकि अभी तक 6 लाख 35 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं इस बीमारी से अबतक 95 लाख से ज्यादा उबर चुके हैं। दुनियाभर में अभी भी 53 लाख एक्टिव केस हैं और इनका इलाज जारी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 12 लाख के पार हो गई है और अबतक 29,861 मौतें हुई हैं। फिलहाल 12,38,635 पीड़ित हैं। इनमें से 4,26,167 पॉजिटिव केस हैं और 7,82,606 लोग रिकवर हो चुके हैं।

Update-

अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 76,570 नए संक्रमित मिले हैं और 1,225 लोगों की मौत हुई है।

76,570 #COVID19 cases & 1,225 deaths reported in the United States in the last 24 hours as per Johns Hopkins University: AFP news agency