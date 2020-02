Coronavirus: चीन में 64 और लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा हुआ 425

नई दिल्ली। चीन की सरकार से मिली जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वायरस के चलते सोमवार तक 64 और लोगों की मौतों हुई है। ऐसे में अब मरने वालों का आंकड़ा 425 हो गया है, जबकि 37643 लोगों में इस संक्रमण के पाये जाने की पुष्टि हुई है।

China virus death toll rises to 425 with 64 new fatalities, according to the government: AFP news agency #Coronavirus