चीन में कोरोना वायरस का बढ़ रहा कहर, मरने वालों का आकड़ा 212 पहुंचा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की चपेट में आने से चीन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 212 पहुंच गया है। जबकि यहां 6000 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं भारत में अब इस जानलेवा वायरस का पहला केस सामने आ गया है।

यह भी पढ़े: कोरोना वायरस बच्चे और बुजुर्गो को बना रहा हैं अपना शिकार, जानिए इसके बारे में और रहे सावधान!

केरल में चीन के वुहान प्रांत से लौटीं एक महिला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने इस मामले में बयान दिया है। खबरों के मुताबिक इस वायरस से पीड़ित मरीज को तृस्सूर अस्पताल से तृस्सूर मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया है।

यह भी पढ़े: सावधान: चीन से 80 जान लेकर भारत पहुंचा कोरोना वायरस, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

Kerala Health Minister KK Shailaja: Another person has been admitted to Thrissur General Hospital with symptoms of #Coronavirus. 15 persons are under surveillance in the state. Of these, 9 are in isolation wards and rest are being monitored at home. https://t.co/zSmRxLY3OA