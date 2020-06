Corona virus: दुनिया में एक ऐसा भी देश, जहां भारत से ज्यादा कोरोना केस हैं लेकिन मौतें कम

दुनिया में सिर्फ रूस ऐसा देश है

भारत से ज्यादा केस हैं

लेकिन मौतें कम हुई हैं

कोरोना के मामले

लॉकडाउन

russia is the only country in the world

there are more cases than india

but deaths have come down

corona cases

lockdown