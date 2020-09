चीनी सेना ने 5 भारतीयों को किया अगवा, कांग्रेस विधायक ने PMO को ट्वीट कर की कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर पिछले काफी समय से तनाव जारी है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से चीनी सैनिकों द्वारा पांच भारतीयों के कथिततौर पर अगवा किए जाने की खबर है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनॉन्ग एरिंग ने दावा किया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से पांच भारतीयों को कथित रूप से अगवा कर लिया है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच तकरार जारी है।

अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनॉन्ग एरिंग पीएमओ को टैग कर अपने ट्वीट में दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के पांच लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अगवा कर लिया गया है। उन्होंने यह भी लिखा कि कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी।

China's PLA (People's Liberation Army) has abducted 5 boys from Nacho, Upper Subansiri in Arunachal Pradesh. This has happened at a time when Rajanath Singh is meeting defence ministers of Russia & China. PLA's action has sent a very wrong message: Congress MLA Ninong Ering pic.twitter.com/Qr5SupeLDD