बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेटस का 94 वर्ष की आयु में निधन, माइक्रोसाफट के संस्थापक ने बताया महान सेनानी

लॉस एंजेल्स। माइक्रोसाफट के संस्थापक बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेटस (94 वर्ष) नहीं रहे। वह अल्ज़ाइमर्स से पीड़ित थे। विलियम एच गेटस का निधन मंगलवार को उनके वाशिंगटन स्थित घर में हुआ।

बिल गेटस ने अपने पिता की स्मृति में लिखे एक ब्लाग पोस्ट में उन्हें एक महान सेनानी, दार्शनिक और परोपकारी बताया है, जिनकी बदौलत मेलिंडा गेटस फ़ाउंडेशन की स्थापना हो सकी।

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb