'जो बाइडेन'-'कमला हैरिस' को पीएम मोदी ने जीत की बधाई, भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जोई बाइडेन ने जीत हासिल कर ली है। बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उप राष्ट्रपति होंगी। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति 'जो बाइडेन' को जीत की बधाई दी। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिकी संबंधों को और मजबूती प्रदान करने में उनके योगदान को भी याद किया। मोदी ने अपने ट्वीट में अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गईं कमला हैरिस को भी जीत की बधाई दी और उनकी जीत को भारतीय-अमेरिकियों के लिए गर्व का विषय बताया।

Congratulations @JoeBiden on your spectacular victory! As the VP, your contribution to strengthening Indo-US relations was critical and invaluable. I look forward to working closely together once again to take India-US relations to greater heights. pic.twitter.com/yAOCEcs9bN

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'जो बाइडेन', शानदार जीत के लिए आपको बधाई। बतौर उपराष्ट्रपति, भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य था। मैं भारत-अमेरिका संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।' उन्होंने कहा, 'कमला हैरिस, आपको शुभकामनाएं। आपकी जीत मार्गदर्शक है और यह सभी भारतीय-अमेरिकियों के लिए भी गर्व का विषय है।'

Heartiest congratulations @KamalaHarris! Your success is pathbreaking, and a matter of immense pride not just for your chittis, but also for all Indian-Americans. I am confident that the vibrant India-US ties will get even stronger with your support and leadership.