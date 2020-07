बराक ओबामा, नेतन्याहू, बिल गेट्स, एप्पल समेत कई जानी-मानी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक

नई दिल्ली। हैकरों ने बुधवार को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल, उबर समेत अन्य के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया है। इनके ट्विटर काउंट्स से प्रत्येक $1000 के बदले $2,000 भेजने का नकली ट्वीट किया गया।

It looks like @JoeBiden & @BarackObama Twitter accounts have been compromised in what appears to be an ongoing hack asking for Bitcoin donations. More on the lengthy list of people targeted today here: https://t.co/AfXfV0dvSQ pic.twitter.com/Vk47Iw7WW0