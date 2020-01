बगदाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर फिर हमला, दागे 2 रॉकेट

नई दिल्ली। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के पास फिर रविवार देर रात दो राकेट से हमला किया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को इस बात की जानकारी दी।

At least two rockets hit near US embassy in Baghdad (Iraq), witnesses tell AFP: AFP news agency