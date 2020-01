सुलेमानी की मौत के बाद एक और हमला, इराक में अमेरिकी दूतावास के पास तीन रॉकेट दागे गये

नई दिल्ली। इराक की राजधानी बगदाद के हाई-सिक्योरिटी ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास के पास तीन रॉकेट दागे गये। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

Two rockets hit near US embassy in Baghdad as per security sources: AFP news agency